Usa: intelligence ha rilevato attività militari cinesi negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence statunitensi hanno rilevato “attività di costruzione” presso una presunta struttura delle Forze armate cinesi negli Emirati Arabi Uniti lo scorso dicembre, un anno dopo che le autorità di Abu Dhabi hanno segnalato di avere interrotto il progetto alla luce delle preoccupazioni di Washington. È quanto si legge in uno dei documenti di intelligence trapelati nel quadro della recente fuga di materiali classificati del Pentagono, ottenuto dal “Washington Post”. Nel documento si fa riferimento ad attività di costruzione che avrebbero avuto luogo all’interno di un porto nei pressi di Abu Dhabi, le quali rientrano in “una serie di sviluppi che vedono un coinvolgimento delle Forze armate cinesi negli Emirati Arabi Uniti, che gli Stati Uniti stanno monitorando alla luce di preoccupazioni legate ad un rafforzamento della partnership tra il Paese arabo e Pechino” nel campo della sicurezza. Nel testo si fa anche riferimento ad “avvistamenti di personale militare cinese” nei pressi di “altri siti di costruzione sensibili”. Le attività rilevate nei documenti rientrerebbero in un programma avviato da Pechino per costruire una rete militare globale, che prevederebbe la costruzione di almeno cinque basi militari oltreoceano e 10 strutture di sostegno logistico entro il 2030. Le autorità cinesi avrebbero pianificato la costruzione di tali strutture in Medio Oriente, nel Sud-Est asiatico e in alcuni Paesi africani. Il programma sarebbe denominato “Progetto 141”. (Was)