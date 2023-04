Ue: Il nuovo Patto di stabilità proposto dalla Commissione per garantire la sostenibilità del debito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un quarto di secolo, il Patto ha fornito una base condivisa per le politiche fiscali dell'Ue e un sostegno essenziale per l'Unione economica e monetaria. Tuttavia, le carenze sono state fin troppo evidenti, sia che si guardi allo sviluppo del debito pubblico nell'Ue, ai livelli di investimento o ai risultati della nostra crescita economica negli ultimi due decenni", ha detto Gentiloni in conferenza stampa. "Le sfide che dobbiamo affrontare oggi sono un mondo a parte rispetto a quelle degli anni novanta. Il debito pubblico è aumentato e lo stesso vale per le nostre esigenze di investimento. Siamo convinti che questo nuovo quadro sosterrà la stabilità e la crescita dell'Unione europea negli anni a venire", ha concluso il commissario Ue. Nella proposta, rimangono invariati i valori di riferimento del rispetto della soglia del 3 per cento del rapporto deficit/Pil e del 60 per cento del rapporto debito pubblico/Pil, come previsti anche dal vecchio trattato. Per i Paesi che superano una delle soglie soglie, la Commissione indicherà una traiettoria tecnica, con lo scopo di fornire una guida di partenza specifica specifica per ogni Stato, e garantire una graduale e continua traiettoria di riduzione della spesa netta, da includere nei loro piani strutturali di bilancio a medio termine e nelle trattative con la Commissione. Le traiettorie tecniche copriranno il periodo minimo di aggiustamento di quattro anni del piano di bilancio a medio termine, compresa una possibile estensione per un massimo di tre anni. Allo scopo di incentivare riforme che vadano nella direzione delle priorità fissate dall'Unione europea (ad esempio la transizione verde), inoltre, gli Stati membri potranno chiedere che sia riconosciuto un aggiustamento più graduale della riduzione del debito, con un allungamento dei piani da 4 a 7 anni. (segue) (Beb)