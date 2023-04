Iran: principe Pahlavi, oggi la gente comprende l’importanza di un sistema laico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza di 43 anni fa, quando avvenne la Rivoluzione islamica, adesso la gente in Iran comprende la pericolosità di una singola ideologia che domina e l’importanza di un sistema laico che garantisca la separazione dello Stato dalla religione. Lo ha detto a "Porta a Porta" il principe Reza Pahlavi, figlio dello Shah detronizzato dalla Rivoluzione islamica del 1979 Mohammed Reza Pahlavi. Il principe è ospite del programma che andrà in onda questa sera. Adesso, ha osservato, le persone contro questo regime sono “per le strade, in piazza, a rischio di essere giustiziate”. “Quello che capiamo oggi appieno sono le conseguenze di un governo religioso, di una singola ideologia che domina sistematicamente e stabilisce un sistema di discriminazione, e dunque (capiamo) l’importanza di un sistema laico che garantisce la separazione dello Stato dalla religione”, ha detto Pahlavi.(Res)