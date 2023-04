Brasile-Stati Uniti: ministero Esteri eleva vice-consolato di Orlando a consolato generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha elevato il vice-consolato di Orlando, negli Stati Uniti, a consolato generale. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'ufficio di Orlando, nello Stato della Florida, è stato aperto a giugno 2022. Negli ultimi 10 mesi, c'è stata una crescente domanda da parte della comunità brasiliana locale per diversi tipi di servizi consolari. "L'elevazione dell'ufficio alla categoria di consolato generale comporterà una maggiore presenza consolare, a beneficio dei circa 180mila connazionali residenti nella giurisdizione, e dei circa 900mila turisti brasiliani che ogni anno visitano la regione", riferisce la nota. Il consolato generale, che opererà nella stessa sede dell'ufficio precedente, avrà una maggiore capacità di servizio e potrà fornire servizi migliori ai brasiliani. "La sua area di operatività comprenderà la Florida centrale e settentrionale, lo stato con il maggior numero di brasiliani negli Stati Uniti. Il nuovo consolato generale di Orlando lavorerà in coordinamento con il consolato generale di Miami, che continuerà ad essere responsabile per il sud della Florida, che ospita una comunità brasiliana stimata di 295 mila persone", conclude la nota.(Brb)