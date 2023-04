Ucraina: documenti Usa, Russia può finanziare la guerra per un altro anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è in grado di finanziare la guerra in Ucraina almeno per un altro anno, nonostante le sanzioni imposte dalla comunità internazionale. È quanto si legge in alcuni documenti di intelligence statunitensi trapelati nel quadro della recente fuga di centinaia di materiali riservati del Pentagono, ottenuti dal “Washington Post”. Nel documento top secret, risalente al mese di marzo, viene precisato che le sanzioni hanno colpito in maniera efficace le attività di numerosi oligarchi russi, ma che “nonostante ciò, è improbabile che il loro sostegno nei confronti del presidente Vladimir Putin venga meno”. In particolare, gli autori del documento spiegano che “la Russia è in grado di mitigare le pressioni economiche grazie ad un incremento della tassazione alle imprese, alle disponibilità del proprio fondo sovrano, ad un livello ancora elevato di importazioni e all’adattabilità mostrata dalle proprie aziende”. Alla luce di queste condizioni, l’élite economica russa “continuerà a sostenere gli obiettivi del Cremlino in Ucraina, aiutando le autorità di Mosca ad aggirare le sanzioni imposte dalla comunità internazionale”. (Was)