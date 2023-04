Usa: Montana, repubblicani votano per bloccare accesso all’aula ad una deputata transgender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera bassa dell’Assemblea legislativa del Montana ha votato per vietare l’accesso all’aula a Zooey Zephyr, la prima deputata apertamente transgender ad essere eletta alla Camera statale. La misura, passata grazie alla maggioranza repubblicana con 68 voti favorevoli e 32 contrari, è stata presentata dopo che la deputata ha recentemente criticato alcune proposte di legge tese a “limitare i diritti delle persone transgender” presentate dai repubblicani, partecipando ieri ad alcune proteste. In base alla misura approvata oggi, la deputata conserverà il proprio seggio e potrà votare da remoto, ma non le sarà permesso di partecipare ai dibattiti in aula.(Was)