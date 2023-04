© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sarebbe candidato comunque alla Casa Bianca nel 2024, anche senza una decisione analoga da parte del suo predecessore, Donald Trump. Lo ha detto durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol. “Potrei non essere l’unico in grado di batterlo, ma lo conosco bene, e conosco la minaccia che pone per la nostra democrazia”, ha detto. (Was)