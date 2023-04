Economia: Tajani su debito, ritorno ad una politica rigorista non aiuterebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può tornare ad una politica rigorista per ridurre il suo debito pubblico perché non aiuterebbe. Lo ha detto a “Stasera Italia” il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. "Che l'Italia debba ridurre il suo debito non è una novità e noi abbiamo fatto di tutto per non aumentarlo" ha detto Tajani, per il quale questo governo "ha dimostrato grande serietà con i conti pubblici". Il dibattito sulla proposta di riforma del patto di stabilità è aperto, ha aggiunto Tajani. (Res)