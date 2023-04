Ue-Medio Oriente: Tajani su nomina Di Maio, serviva chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è proposto da solo come rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo persico, "non è il candidato del governo". Così a “Stasera Italia” il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che sottolinea la necessità di "chiarire" sulla recente nomina Ue del suo predecessore. "Non gli ho dato contro, ho detto solo che la sua è stata un'autocandidatura, non una proposta del governo". (Res)