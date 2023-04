© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione del Biorestauro de "La madonna del parto" con la Soprintendente ai beni archeologici di Roma, Daniela Porro. Basilica di Sant'Agostino a Campo Marzio a Roma (ore 11:30)- Il regista americano Abel Ferrara si confronta con i fan in un incontro pubblico dal titolo "Il cinema dopo il Covid". Via dei Sabelli 17 a Roma (ore 21)- Presentazione del volume "Basilica Iulia I. Gli Scavi di Laura Fabbrini (1960-1964)". Introduce Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo. Curia Iulia a Roma (ore 16:30)- Presentazione di "Sprint Festival 2023", incontri internazionali di atletica leggera che si terranno a Roma, allo Stadio dei Marmi, il 30 aprile, e a Firenze, allo stadio Luigi Ridolfi, il 7 maggio. Circolo Montecitorio in via dei Campi Sportivi 5 a Roma (ore 12:30)- Il candidato a sindaco del centrosinistra per il Comune di Latina, Damiano Coletta, presenta i candidati delle liste Lbc, M5s, Pd e Per Latina 2032. Circolo cittadino di Latina (ore 18) (Rer)