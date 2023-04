Tunsia: Tajani su migranti, servono aiuti graduali alla Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia chiede che vengano dati aiuti alla Tunisia gradualmente, permettendo al Paese di avviare le riforme e provando lungo il percorso la fiducia richiesta. Lo ha ripetuto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ospite oggi su Retequattro a "Stasera Italia". "Lavoriamo per ridurre i flussi e a questo proposito chiediamo aiuti per la Tunisia. Siamo indietro, stiamo insistendo perché venga data una prima tranche di finanziamento per avviare le riforme e seguire poi con le altre, vedremo come l'Fmi, Usa e Unione europea risponderanno", ha detto il ministro.(Res)