Corea del Sud-Usa: presidente Yoon, rafforzata considerevolmente la deterrenza contro Pyongyang

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno “rafforzato in maniera significativa” la capacità di deterrenza contro la minaccia nordcoreana. Lo ha detto il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il presidente ha annunciato la dichiarazione di Washington nel quadro della sua visita negli Stati Uniti, che pone le basi per “consultazioni bilaterali immediate in caso di un attacco nucleare da parte sella Corea del Nord, al quale seguirebbe una risposta pronta e decisa”. (Was)