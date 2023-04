Ue: fonti europee, positivo che colloquio Zelensky-Xi abbia avuto luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo che la chiamata tra i presidenti Zelenskyy e Xi Jinping abbia finalmente avuto luogo e che i canali di comunicazione siano aperti. Lo ha dichiarato un funzionario Ue, sottolineando che l'importanza di tali contatti è stata discussa al vertice Ue-Ucraina e in altri contatti con la leadership cinese e ucraina. “L'Ue ha sempre incoraggiato la Cina, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a condividere la responsabilità globale di difendere e sostenere la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale. Prendiamo atto dell'intenzione della Cina di inviare un inviato speciale in Ucraina (e in altri Paesi) - anche per sottolineare il messaggio di cui sopra; restiamo in attesa di maggiori dettagli su questa iniziativa”, ha detto ancora il funzionario. “L'Ue sostiene pienamente l'iniziativa del presidente Zelensky per una pace giusta basata sul rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Spetta all'Ucraina decidere i futuri parametri per eventuali potenziali negoziati”, ha concluso il funzionario.(Beb)