Pnrr: Lupi, stop polemiche, governo unito e coeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Noi moderati "si associa all'appello del ministro Fitto affinché si lavori tutti insieme per il Pnrr, bisogna smetterla con le polemiche inutili e pretestuose. Siamo qui per costruire il futuro del Paese e non possiamo permetterci di perdere la scommessa che il Piano ci pone. Il governo Conte ha fatto comprendere all'Europa che non ci si salva da soli, quello Draghi ha confermato che l'Italia voleva approfittare di tutte le risorse messe a disposizione. E lo fa anche il primo governo politico da anni, quello Meloni, che nonostante quel che dice qualcuno è unito e coeso. Le risorse ci sono, ora serve il coraggio di dialogare tra noi tutti e dire cosa funziona e cosa non funziona, dirlo all'Europa senza modificare tutto radicalmente ma correggendo ciò che ne ha bisogno. L'obiettivo è la messa a terra dei progetti, rafforzare la governance e sapere che non dobbiamo costruire cattedrali nel deserto ma opere che durino e proiettino l'Italia nel futuro". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, in merito all'informativa del ministro Raffaele Fitto sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)