Ue: Torto (M5s) su Patto stabilità, dopo shock pandemia ritornare ai tagli lineari è errore

- Ad oggi il nuovo Patto di Stabilità rappresenta un passo indietro, un ritorno all'austerità. Non viene accolta nemmeno la proposta di scorporo degli investimenti in transizione energetica dal calcolo del deficit, non c'è dunque alcuna eccezione rispetto al passato. “Non si può, dopo una shock economico come la pandemia dalla quale siamo usciti da poco, ritornare alla stagione dei tagli lineari e della concezione che qualsiasi tipo di investimento sia debito cattivo". Così in una nota Daniela Torto, capogruppo M5s in commissione Bilancio alla Camera. “Mi dispiace dirlo, ma il commissario Gentiloni e il governo nel suo complesso non sono stati incisivi e non hanno tutelato a pieno gli interessi del Paese”, aggiunge Torto. (Rin)