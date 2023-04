Ucraina: Foti (Fd'I), vicinanza a giornalista Zunino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giornalismo è un mestiere fatto di coraggio e passione, e l'inviato di 'Repubblica', Corrado Zunino, ferito da un drone a Kherson, in Ucraina, incarna fedelmente queste due prerogative. A lui invio la vicinanza mia e del gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia. Alla famiglia di Bogdan Bitik, collaboratore di Zunino ucciso nello stesso attacco, esprimiamo il nostro dolore". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)