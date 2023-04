Ucraina: Lega, solidarietà a giornalista italiano ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista Corrado Zunino, "inviato di 'Repubblica', è stato ferito a Kherson, mentre ha, purtroppo, perso la vita il suo collaboratore, Bogdan Bitik. Il reporter, ora in ospedale, è stato colpito a una spalla dai russi mentre era in automobile vicino a Kherson. La Lega esprime la sua solidarietà e vicinanza. Il lavoro dei corrispondenti di guerra è fondamentale e a tutti loro vanno i nostri ringraziamenti. Siamo consapevoli del coraggio che ogni giorno mettono in campo per garantire il diritto all'informazione". Lo dichiarano, in una nota, i deputati della Lega Paolo Formentini, Eugenio Zoffili e Simone Billi. (Com)