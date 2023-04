Scuola: Valditara, grazie al governo per la prima volta sindacati a un summit Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il governo italiano partecipa a un summit organizzato da Ocse, Education International e governi nazionali sulle politiche scolastiche. E' quanto si legge in una nota. "Grazie a un governo del centrodestra, è la prima volta che i sindacati sono stati portati al tavolo della discussione. È fondamentale un ampio e approfondito dialogo fra governo e parti sociali nella cornice di un confronto sempre più internazionale che può fornire stimoli di grande rilievo", ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il XIII Summit internazionale sulla professione docente, a Washington. Negli interventi di questa mattina dei vertici Ocse e di altre rappresentanze governative - conclude la nota - è emersa la centralità strategica della personalizzazione della formazione. (Com)