Sudan: fonti stampa, al Burhan disponibile ad incontrare Dagalo a Giuba

- Il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle Forze armate sudanesi, avrebbe accettato di incontrare il comandante delle Forze rapide di supporto (Rsf) a Giuba, capitale del Sud Sudan. Lo riferiscono alcuni media arabi citando il ministro degli Esteri sud sudanese Mayiik Ayii Deng, secondo il quale al Burhan ha confermato la disponibilità all'incontro. Dallo scorso 15 aprile milizie paramilitari di Dagalo hanno avviato un'offensiva per ottenere il controllo del Paese. I combattimenti scoppiati tra le Rsf e le truppe dell'esercito, tuttora in corso a Khartum ed in altre località, hanno provocato finora oltre 400 morti e migliaia di feriti. (Res)