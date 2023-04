Siccità: Fontana (M5s), governo senza visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo "non abbiamo mai chiesto miracoli, ci saremmo accontentati che avesse avuto quanto meno chiaro lo stato di emergenza dovuto alla siccità. Purtroppo quello che constatiamo è un'azione non solo lenta e disorganizzata, ma anche priva di visione e per nulla indirizzata alla transizione ecologica. Quando eravamo al Governo, abbiamo sbloccato il Fondo di garanzia per le opere idriche, finanziato il Piano nazionale invasi, previsto il bonus idrico e stanziato risorse per le infrastrutture primarie, per la resilienza dell'agro-sistema irriguo, per le fognature e per la depurazione. Da questa maggioranza ci aspettavamo tempestività e coraggio, ma da quando è scoppiata l'emergenza ha solo perso tempo. Ancora non è stato nemmeno nominato il commissario straordinario e il decreto, arrivato dopo lunga attesa, manca di visione e di lungimiranza, non aiuta nel pratico e non fa prevenzione". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Ilaria Fontana, capogruppo del M5s in commissione Ambiente alla Camera. "L'emergenza non si può risolvere a colpi di slogan, nemmeno con decisioni estemporanee, ma attraverso una politica idrica seria e consapevole di quanto l'emergenza siccità sia legata ai cambiamenti climatici in atto - continua la parlamentare -. Siamo stati i primi a depositare una mozione sul tema, dove abbiamo indicato proposte e strumenti da mettere in campo da subito e chiesto al governo impegni, che non sono passati quando in realtà erano identici ad altri proposti dalla maggioranza. Non possono esserci due pesi e due misure e a a questa maggioranza ricordiamo che se non saranno loro, in quanto istituzioni, a dettare le regole e guidare i processi, lo faranno il mercato e la natura, con conseguenze che pagheremo tutti". (Com)