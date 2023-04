Decreto Migranti: Pozzolo (Fd'I), misure dure contro traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è iniziato in commissione Affari esteri della Camera "l'esame del decreto legge flussi migratori: davanti al rischio di un'ondata migratoria senza precedenti, fa bene il governo italiano ad inasprire duramente le misure contro l'abominevole traffico di esseri umani e a stabilire una quota sensata di flussi in ingresso per chi vuole immigrare in Italia per lavorare rispettando la legge". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, relatore del provvedimento sui flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare in commissione Affari esteri alla Camera. "Basta con il buonismo retorico e svenevole di certa sinistra che usa la disperazione di tanti esseri umani per fomentare un'insopportabile propaganda politica: la destra al governo tende la mano a chi scappa dalle persecuzioni e a chi fugge dalla fame, ma noi lo vogliamo fare nella cornice della legalità. Loro continuano solo a fare prediche senza capo né coda", conclude il parlamentare. (Com)