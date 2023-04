© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno dell’amministrazione Biden per rafforzare l’industria dei semiconduttori negli Stati Uniti “non riguarda la Cina”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol. “Il nostro obiettivo è garantire al Paese un accesso sicuro a catene di approvvigionamento strategiche come questa”, ha detto. (Was)