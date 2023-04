Siccità: Aula Camera approva mozioni centrodestra e gruppo Misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 153 sì, otto no e 101 astenuti, alla mozione del centrodestra, concernente iniziative volte a contrastare il fenomeno della siccità. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato con 213 sì, nessun voto contrario e 50 astenuti, anche la mozione sul medesimo argomento presentata dal gruppo Misto. Il governo, in entrambi i casi, aveva espresso parere favorevole con la richiesta di riformulazioni ed espunzioni di alcune parti dei testi.(Rin)