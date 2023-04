Siccità: Almici (Fd'I), con governo Meloni soluzioni strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le forze politiche presenti in Parlamento conoscono cosa sia l'emergenza legata alla siccità, sanno cosa servirebbe all'Italia e le cose da attuare. Un problema emergenziale nel 2023 ma strutturale se si pensa che è già il quinto anno consecutivo in cui si manifesta con tale gravità. E' indispensabile recuperare le criticità presenti provocate dall'inerzia del passato. Per affrontare la crisi idrica serve un'azione strutturale e sistemica, un approccio non ideologico, ma pragmatico. Non è più tempo per una politica sorda ai problemi del Paese. Per questo, abbiamo proposto questa mozione che, nel solco del decreto siccità, si prefigge di affrontare in modo più sfaccettato il problema". Lo ha detto, in dichiarazione di voto in Aula alla Camera sulla mozione sulla siccità presentata dal centrodestra, il deputato di Fratelli d'Italia, Cristina Almici.(Rin)