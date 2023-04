Salario minimo: Castellone (M5s), necessario per colmare divario di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Necessario colmare il gender gap con salario minimo legale. Questo avrebbe risvolti positivi ovviamente anche a livello pensionistico. I recenti dati Inps parlano chiaro: le donne hanno pensioni più basse degli uomini, l'importo medio dell'assegno vale il 33 per cento in meno. Questo non è più accettabile, soprattutto in un momento in cui abbiamo moltissimi fondi europei a disposizione, utilizzabili anche per porre fine a queste ingiuste disparità di trattamento". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento cinque stelle. (Rin)