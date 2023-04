Ucraina: Tajani, nostro aiuto in ricostruzione elettrica è stato "fondamentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha contribuito a rimettere in funzione il 40 per cento delle infrastrutture elettriche dell'Ucraina, permettendo al Paese di "non cadere in ginocchio" nel corso dell'invasione russa. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ospite questa sera a “Stasera Italia” su Retequattro. Tajani ha ricordato l'invio di generatori e materiale elettrico, definendo "fondamentale" l'aiuto dato in questo modo dall'Italia a Kiev. (Res)