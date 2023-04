Ucraina: Tajani, Zunino ferito alla spalla, è seguito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato di Repubblica Corrado Zunino è in ospedale per una ferita alla spalla ed è seguito. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ospite questa sera a “Stasera Italia” su Retequattro, aggiornando le condizioni del giornalista rimasto ferito oggi in un'esplosione su un ponte di Kherson. Tajani ha ribadito il supporto della Farnesina e detto di aver aggiornato al telefono il direttore di "Repubblica", Maurizio Molinari.(Res)