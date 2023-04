Azione: Calenda, è nata per provare a ridare coraggio a politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Azione è nata per provare a ridare coraggio e rettitudine alla politica italiana. Non è una missione facile ma è quella che ci guida, giorno dopo giorno. Siamo nati - come direbbe qualcuno - andando per 'l’alto mare aperto', con forza e determinazione, perché quella che vogliamo realizzare è la rivoluzione del pragmatismo e della serietà; promettendo di meno ai cittadini ma cercando di realizzare di più". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, che oggi è stato a Palermo. (Rin)