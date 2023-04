© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione di "Fco Connect” a cura di Aeroporti di Roma. Stazione Fiumicino Aeroporto (ore 10:30)- La presidente del Rotary international Jennifer Jones partecipa alla presentazione di "Aiutimpresa": una piattaforma a supporto delle imprese che nasce dalla collaborazione tra Unindustria, Confindustria Centro Nord Sardegna, Confindustria Sardegna, Rotary ed Usaid. Parteciperanno anche il vicepresidente di Unindustria Stefano Cenci e Claudia Conversi che presenterà il Progetto Aiutimpresa nell'ambito del programma Usaid Rotary Italia. Sede Unindustria in via Andrea Noale 206 a Roma (ore 15:30)- Presentazione del primo Festival di cinema a Roma dedicato alle bambine e ai bambini: il Moscerine Film Festival che si terrà dal 4 al 7 maggio al Nuovo Cinema Aquila. Invitati: Svetlana Celli, presidente Assemblea capitolina, Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma e Mauro Caliste, presidente Municipio Roma V. Sala Laudato si' in Campidoglio (ore 10:30) (segue) (Rer)