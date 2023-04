Algeria: governo adotta piano di emergenza per far fronte allo stress idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo algerino ha adottato misure di emergenza per far fronte allo stress idrico che ha colpito il settore agricolo. Nel corso della sua riunione settimanale, presieduta dal primo ministro Aïmene Benabderrahmane, il governo ha preso atto di una comunicazione congiunta del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e del ministro dell'Idraulica sulle misure adottate per alleviare lo stress idrico. Il governo ha adottato queste misure nell'ambito del monitoraggio permanente delle colture strategiche volte a garantire la sicurezza alimentare nazionale. L'esecutivo ha deciso in particolare di adottare irrigazioni integrative e tecnologie per il risparmio idrico che consentono di risparmiare fino al 70 per cento di acqua.(Ala)