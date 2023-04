Farnesina: il 2 maggio evento “Il 106mo Giro d’Italia, vetrina per il saper fare italiano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Martedì 2 maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 si terrà - presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina - l'evento "Il 106mo Giro d'Italia: vetrina per il saper fare italiano". Aprirà i lavori il vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Interverranno successivamente il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente di Rcs, Urbano Cairo, il presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas e il presidente del Comitato Promotore Expo 2030, ambasciatore Giampiero Massolo. L'evento intende presentare le attività realizzate dal ministero degli Esteri in collaborazione con Ice-Agenzia per promuovere il "Made in Italy" in occasione di grandi appuntamenti sportivi di primaria rilevanza internazionale quali il Giro d'Italia, una vetrina per favorire la scoperta del nostro Paese mettendo in risalto le eccellenze dei territori attraversati dal Giro, spaziando dai Distretti Industriali all'enogastronomia, al patrimonio artistico-culturale. Grande attenzione sarà inoltre dedicata alla candidatura di Roma a ospitare Expo 2030, nel solco delle iniziative volte a valorizzare la forte capacità ed esperienza italiane nell'organizzazione e gestione di grandi eventi internazionali.(Com)