Cultura: Borgonzoni, da ministero 1,5 milioni di euro per sviluppo settore fotografia

- Valorizzare il settore della fotografia per favorirne lo sviluppo, promuovendo ed incrementando sempre più il ricco patrimonio pubblico di fotografia contemporanea italiano. “È con questo obiettivo che il ministero della Cultura ha stanziato un milione e mezzo di euro per l'Avviso pubblico ‘Strategia Fotografia 2023’, lanciato oggi dalla Direzione generale creatività contemporanea". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, a proposito del lancio dell'Avviso pubblico "Strategia Fotografia 2023". Gli investimenti saranno finalizzati al finanziamento di proposte di acquisizione, produzione, conservazione e valorizzazione della fotografia contemporanea. (Rin)