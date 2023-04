Mes: Cattaneo (FI), prima o poi dovremo decidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Mes prima o poi dovremo prendere una decisione. Noi di Forza Italia siamo sempre stati favorevoli al meccanismo ma perplessi sulla sua governance". Lo ha detto a Metropolis di Repubblica.it il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che poi sul Pnrr ha osservato: "Il ministro Fitto sta facendo il massimo sul Pnrr, ma è evidente che ci sono problemi oggettivi che Forza Italia aveva già denunciato con il governo Draghi. Molte cose sono state fatte, forse si può fare di più per il maggiore coinvolgimento dei privati. Ma bisogna fare un'operazione verità, e la verità è che sarà difficile spendere tutti i soldi del Pnrr perché sarà impossibile fare in due anni le riforme che attendiamo da anni. E' necessaria una ricognizione dei progetti che si possono realizzare. Perché alcuni non rappresentano un investimento per far crescere il nostro Pil. Allora se necessario, si spendano un po' meno soldi ma si spendano bene". (Rin)