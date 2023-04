Roma: assessore Urbanistica, solidarietà a casa delle donne Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa delle donne Lucha y siesta di Roma "si batte da oltre 15 anni per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. E' un presidio importante per la nostra città: un luogo di solidarietà, dialogo e supporto dove centinaia di donne hanno potuto trovare ascolto e aiuto. Realtà come queste devono essere valorizzate, per questo mi auguro che la loro vicenda volga al meglio ed esprimo loro tutta la mia vicinanza e solidarietà". Lo dichiara, in una nota, Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale(Com)