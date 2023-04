Egitto-Yemen: Al Sisi incontra omologo Al Alimi, focus sui negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al Alimi. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza della Repubblica egiziana in un comunicato stampa, Al Alimi ha informato Al Sisi degli sviluppi ultimi sviluppi sulla scena yemenita e degli sforzi in corso per raggiungere una soluzione politica alla crisi nel Paese. Il capo del Consiglio presidenziale ha poi espresso apprezzamento per la posizione dell’Egitto a sostegno del popolo yemenita e degli sforzi per raggiungere una soluzione politica che porti sicurezza e stabilità del Paese e allevi la crisi umanitaria. Da parte sua, Al Sisi ha posto l’accento sulla “forza delle relazioni storiche che uniscono i due Paesi fratelli, e la ferma posizione egiziana nel sostenere l'unità e la sovranità dello Stato yemenita e l'integrità delle sue istituzioni nazionali”, incoraggiando tutti gli sforzi volti a trovare una visione globale e una soluzione politica sostenibile, in modo da preservare l'unità del Paese e la coesione delle sue istituzioni legittime. (segue) (Cae)