Whirlpool: Pd, positiva chiusura vicenda, si apre nuova pagina reindustrializzazione Mezzogiorno

- Dopo oltre quattro anni di mobilitazione si chiude positivamente la vicenda dei 312 lavoratori della ex Whirlpool di Napoli. L'annuncio del Commissario Zes Campania dell'acquisizione da parte della Tea Tek, azienda leader nel fotovoltaico, è una notizia molto importante. Lo scrivono in una nota la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino e il deputato Arturo Scotto. “Siamo davanti a un risultato che è frutto della sinergia istituzionale di questi anni e soprattutto dell'ostinazione di sindacati e lavoratori. Si apre una pagina nuova per la reindustrializzazione del Mezzogiorno a partire dalla qualità del lavoro e dalla tenuta occupazionale. Ora il governo convochi un tavolo con le parti sociali per stabilire i tempi e garantire nella fase di passaggio la Cig per i lavoratori che saranno assunti", aggiungono i deputati Pd. (Rin)