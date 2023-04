Pnrr: Sisto, ministero Giustizia farà sua parte per mantenere impegni presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta lavorando compatto per far sì che l'Italia non debba rinunciare a nessuno dei benefici che il Piano di ripresa e resilienza è in grado di apportare in termini di crescita, sviluppo e inclusione sociale. Anche il ministero della Giustizia farà la sua parte, con un impegno continuo finalizzato a offrire le risposte che il Paese attende. Non siamo spaventati dalle difficoltà, che pure esistono, né da una rimodulazione dei progetti che è sinonimo di concretezza, attenzione, pragmatismo e efficienza da parte del ministro Fitto e del governo. Stiamo individuando la terapia migliore, adeguandola specificamente al momento che viviamo, affinché i risultati siano utili e proficui". Lo afferma, in una nota, il viceministro alla Giustizia con delega al Pnrr, Francesco Paolo Sisto. (Com)