Ue: Farmindustria, revisione legislazione farmaceutica avrà pesanti conseguenze su competitività e attrattività industria

- La revisione della legislazione farmaceutica europea presentata oggi dalla Commissione Ue, se approvata, avrà conseguenze pesantissime sulla competitività e sull’attrattività dell’industria farmaceutica in Europa e in Italia, quindi sugli investimenti e sull’occupazione. Ma non solo: gli effetti potranno tradursi anche in un minore accesso alle cure e all’innovazione per i cittadini. Lo riferisce una nota di Farmindustria. L’indebolimento della proprietà intellettuale - con la riduzione della data protection da otto a sei anni e dell’esclusiva di mercato per i farmaci orfani da dieci a nove - ha rischi certi per investimenti e innovazione, assolutamente non compensati dal nuovo sistema di incentivi, assai complicato da attivare e dai risultati incerti per le aziende. La proprietà intellettuale non può essere ridotta neanche di un giorno, altrimenti il pericolo è di vedere arrivare prima i nuovi farmaci e vaccini nei Paesi che garantiscono un quadro più favorevole. A tutto vantaggio dei Paesi extra Ue che hanno adottato politiche fortemente incentivanti negli ultimi 20 anni, mentre l’Europa nello stesso periodo ha perso un quarto degli investimenti in ricerca. Perdita che pesa proprio sugli Stati con più alta presenza industriale, come l’Italia. In gioco, come ha sottolineato il governo italiano, c’è un’industria – conclude la nota – che rappresenta un patrimonio per la salute, la crescita economica, l’innovazione e la stessa sicurezza nazionale, che rischia di essere cancellato di colpo. (Rin)