Pnrr: Sarracino (Pd), preoccupati da incertezze Fitto

- L'informativa del ministro Fitto in Aula alla Camera "non fa che aumentare le nostre preoccupazioni. Vengono infatti elusi i grandi interrogativi e le grandi incertezze legate al futuro del Pnrr. Avremmo voluto ascoltare finalmente parole di verità sui progetti che il governo ritiene non realizzabili, quelli che intende ricalibrare, quelli su cui è in atto in confronto con l'Ue, ma purtroppo anche di queste cose non si hanno notizie. La nostra è la preoccupazione di chi ha la consapevolezza che stiamo sprecando una occasione storica, soprattutto per i territori più fragili. Territori che hanno nel Pnrr l'unica opportunità di colmare ritardi storici sulle infrastrutture, sul welfare, sui servizi, sull'istruzione. Il governo non si rende conto che il combinato disposto tra rimodulazione del Pnrr e Autonomia differenziata rischia di pregiudicare irrimediabilmente il destino del sud, cristallizzando in maniera permanente gli attuali divari". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Sud e coesione territoriale della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Sarracino. (Com)