Ucraina: Perego, auguri di pronta guarigione a Zunino e dolore per collaboratore ucciso

- "Auguro una pronta guarigione al giornalista di ‘La Repubblica’ Corrado Zunino ferito a Kherson in Ucraina”. Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, secondo quanto riferito in una nota. “Esprimo altresì grande dolore e sentimento di cordoglio per la famiglia del collaboratore di Zunino, Bogdan Bitik, rimasto ucciso nell’agguato. Raccontare la guerra in prima linea è difficile e pericoloso, grazie a chi lo continua a fare con coraggio e professionalità”, ha proseguito.(Res)