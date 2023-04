Usa: elezioni 2024, al via la campagna elettorale dell’ex governatore dell’Arkansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson, ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2024, dopo avere annunciato all’inizio di aprile di essere intenzionato a correre per la Casa Bianca per il Partito repubblicano. Durante un discorso tenuto a Bentonville, l’ex governatore ha criticato l’amministrazione Biden per l’andamento dell’economia negli Stati Uniti. “Le famiglie e i lavoratori nel Paese continuano a soffrire, ed è inaccettabile”, ha detto. (Was)