Ue: M5s su Patto stabilità, ritorno al passato con Piani correttivi lacrime e sangue

- "La proposta di riforma del Patto di stabilità presentata dalla Commissione europea ci lascia senza parole. Invece di cogliere questa occasione storica per una svolta che avrebbe consentito il rilancio delle economie europee prostrate da pandemia e guerra abbracciando politiche economiche espansive neo-keynesiane, si decide di tornare al passato, alle fallimentari dottrine dell'austerità e del rigorismo finanziario. Vengono confermati vecchi e arbitrari parametri contabili che impongono piani correttivi lacrime e sangue e viene escluso lo scorporo delle spese per investimenti verdi e digitali dal calcolo del deficit. Al di là di minime correzioni di facciata, si tratta in sostanza di un ritorno al passato che si tradurrà in una nuova stagione di austerità e tagli alla spesa pubblica, in una fase in cui c'è bisogno dell'esatto contrario per sostenere la domanda e rilanciare le nostre economie. Il Movimento cinque stelle continuerà a battersi contro chi vuole riportare indietro le lancette della storia boicottando il rilancio dell'economia europea". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Politiche europee di Camera e Senato.(Rin)