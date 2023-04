Ucraina: Silvestri (M5s), auguri di pronta guarigione a Zunino, cordoglio per morte collaboratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione a Corrado Zunino, giornalista di “Repubblica” vittima di un agguato a Kherson insieme al suo collaboratore Bogdan Bitik, purtroppo deceduto e per il quale esprimiamo il nostro più profondo cordoglio. “Grazie a Zunino e a tutti i professionisti che ogni giorno, a rischio della propria vita e in condizioni estremamente difficili, lavorano per dare una corretta informazione ai cittadini". Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. (Rin)