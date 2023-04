Latina: muore ciclista investito a Terracina, disagi sulla Pontina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ciclista è morto, oggi pomeriggio, dopo essere stato investito da un'auto sulla via Pontina nel territorio di Terracina. Per permettere i soccorsi è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 148 “Pontina” in corrispondenza del territorio di Terracina, in provincia di Latina. Il sinistro, secondo quanto si apprende in una nota di Anas, è avvenuto al chilometro 98 e sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (Rer)