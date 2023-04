Egitto: ambasciatore in Italia Rady, iniziativa “vita dignitosa” è considerata “progetto del secolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa “una vita dignitosa” (Haya Karima) per lo sviluppo dei villaggi egiziani è considerata “il progetto del secolo" in Egitto. Lo ha detto l’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, in un intervento prima della riunione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). "Consideriamo Haya Karima il progetto del secolo in Egitto e nel mondo, dal momento che si occupa di oltre 60 milioni di persone e di tutti gli aspetti della vita”, ha detto l’ambasciatore, spiegando che il piano si occupa della realizzazione di progetti legati all’agricoltura e all’allevamento “sostenendo le piccole e medie imprese e fornendo sostegno economico ai piccoli agricoltori". "Il costo dell'iniziativa supera i 700 miliardi di sterline egiziane (30 miliardi di dollari)”, ha spiegato Rady, ricordando che l’Egitto ospita circa 6 milioni di rifugiati che “lavorano in piena libertà e godono di tutti i diritti come i cittadini egiziani”.(Cae)