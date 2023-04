Germania: il Bundestag approva la missione di evacuazione dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato la missione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) per l'evacuazione dal Sudan dei cittadini della Germania e di altri Paesi, con mandato fino al 31 maggio prossimo. Il limite massimo del contingente è stabilito a 1.600 effettivi e le operazioni potranno svolgersi sia via aria sia via mare. Nella notte di ieri, è decollato da un aeroporto presso Khartum l'ultimo dei sei voli di evacuazione dal Sudan con cui la Germania ha fatto uscire dal Paese i propri concittadini e quelli di altri Paesi. Nelle operazioni sono stati impiegati aerei da trasporto militare Airbus A400M dell'aeronautica tedesca, che sulla via del ritorno hanno effettuato uno scalo presso la base di Al Asraq in Giordania. Inoltre, la Germania ha mobilitato mille militari. Secondo il ministero della Difesa tedesco, un centinaio di cittadini della Germania sarebbero ancora in Sudan. Per il ministero della Difesa di Berlino, queste persone potranno uscire dal Paese dell'Africa con i voli di evacuazione di altri Stati. (Geb)