Ucraina: Lega, vicinanza a inviato Zunino e augurio pronta guarigione

- "Esprimiamo la nostra vicinanza all'inviato di 'la Repubblica' Corrado Zunino, ferito oggi nel corso di un attacco a Kherson, nel Sud dell'Ucraina, insieme al cordoglio per la morte del suo collaboratore ucraino, Bogdan Bitik. Al giornalista i nostri auguri per una rapida guarigione, con un pensiero per tutti gli inviati di guerra che ogni giorno mettono a rischio la propria vita". Lo affermano, in una nota, i senatori della Lega in commissione Esteri e Difesa: Marco Dreosto, Andrea Paganella e Stefania Pucciarelli. (Com)