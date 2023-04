Sudan: Dagalo, "proficuo colloquio" con ministro Esteri saudita al Saud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale sudanese Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo ha avuto oggi un "proficuo" colloquio con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, con il quale ha discusso del conflitto in corso in Sudan. "Ho fornito al principe Faisal approfondimenti sulle dimensioni e le cause della situazione attuale, nonché informazioni sulla tregua concordata volta ad aprire corridoi umanitari per i cittadini e gli stranieri residenti nella nostra nazione", ha scritto il militare su Twitter, precisando che le Forze di supporto rapido da lui guidate hanno "espresso la nostra gratitudine e apprezzamento al governo del Regno dell'Arabia Saudita per il loro incrollabile sostegno al popolo sudanese e la loro preoccupazione per la sicurezza e la stabilità del Sudan e della regione nel suo insieme". Dallo scorso 15 aprile le milizie paramilitari di Dagalo stanno conducendo un'offensiva per ottenere il controllo del Paese. (Res)