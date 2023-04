Roma: assessora Scuola, Lucha y siesta patrimonio della città che va difeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa delle donne Lucha y Siesta "è un patrimonio della città". Così in una nota l'assessora alla Scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli. "Le vicende - aggiunge - che in questi anni si sono succedute hanno dimostrato il ruolo centrale di questa realtà nel sostegno a tante donne e minori nel processo di uscita dalla violenza. Un riconoscimento - sottolinea l'assessora - che è venuto anche dalle Istituzioni, tanto da spingere la Regione Lazio nel 2021 all'acquisto dell'immobile di via Lucio Sestio, abbandonato per anni e poi occupato dalle attiviste della casa. Una scelta fatta per difendere una esperienza preziosa e per rendere concreto l'impegno contro la violenza di genere. Un impegno che non ammette pause e che va ribadito ancora di più oggi, giorno in cui è svolta una delle udienze del processo che vede coinvolte Lucha e la sua presidente. Alle donne della Casa va tutta la mia solidarietà e vicinanza", conclude Pratelli.(Com)