Iv: Borghi, sono il decimo senatore di un gruppo, non il sesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono il decimo senatore di un gruppo, non il sesto. Auspico che questa esperienza, questa collaborazione tra Italia viva e Azione, possa continuare". Lo ha detto a "Metropolis", su Repubblica.it, il neo senatore di Italia viva, Enrico Borghi, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che, grazie al suo arrivo, Italia viva possa formare un gruppo autonomo al Senato, separandosi da Azione. "La rottura delle scorse settimane sgombra il campo dal rischio del partito personale. Italia Viva ha annunciato un congresso e un processo che prevede un largo coinvolgimento della base, con una selezione dal basso. E a me piacciono i partiti che partono dai territori. Per costruire quel percorso riformista c'è bisogno di idee, pensieri, progetti, e che tutte le persone si mettano dietro una esperienza collettiva, unendo tutte le peculiarità - ha aggiunto il parlamentare -. Il Pd ha compiuto una mutazione genetica, collocandosi in una posizione di sinistra dai contorni marcatamente massimalistici. Io invece penso che in questo paese debba esistere uno spazio tra una destra nazionalista e una sinistra di tipo radicale. Io credo in un'Italia europeista, riformista, innovatrice, che fa giustizia sociale attraverso la produttività e la competizione". (Rin)